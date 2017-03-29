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В Донецке снаряд попал в ж/д рынок. Есть жертвы

Мариупольцы требуют создать в городе еще один рынок

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