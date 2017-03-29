Мариупольцы требуют создать в городе еще один рынок

Жители микрорайона "Черемушки", что в Мариуполе, требуют от местных властей разбить рынок.
Ближайший к микрорайону рынок "Застава" расположен на расстоянии более пяти километров. Добраться туда пешком местным жителям трудно, везти покупки общественным транспортом тоже неудобно, сообщает До ТеБе.
По улице Латышева на "Черемушках" располагаются "стихийные" продавцы, которых регулярно штрафует полиция. Люди готовы заниматься торговлей официально, однако выбора не имеют.
- А куда мне идти? Мне нужно что-то заработать, пенсии не хватает. Был бы рынок, торговала бы на нем. Нас только гоняют, а альтернативы - никакой, - рассказала Светлана.