На Донетчине состоялась встреча представителей кинологических служб силовых ведомств региона

На днях в Главном управлении Национальной полиции (ГУНП) в Донецкой области на базе кинологического центра полиции в Донецкой области, открытом месяц назад, состоялось межведомственное совещание, посвященное вопросам работы и взаимодействия кинологических подразделений различных силовых структур области.
В совещании участвовали руководители управления уголовного розыска ГУНП в Донецкой области, кинологического центра, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Донецкого и Краматорського пограничных отрядов, Кинологического союза Украины, Всеукраинской федерации кинологического спорта, а также инспекторы - кинологи Донецкой таможни ГФС.
В таможне на данное время успешно работает три кинологические команды, в состав которых входят три инспектора-кинолога и, конечно, три "четырехлапых помощника". На протяжении прошлого года команды прошли курс подготовки служебных собак по поиску наркотических средств. Все успешно сдали экзамены и получили Сертификаты в Центре специальной подготовки и кинологического обеспечения Государственной фискальной службы Украины.
В ходе встречи рассматривались вопросы налаживания взаимосогласованных связей для обмена опытом работы. Конечно, у каждой силовой структуры своя специфика работы и свои "секреты" для достижения позитивного результата. Но цель у всех общая - безопасность граждан и страны.
Представителей полицейских команд заинтересовал метод "свободного поиска", который используют в своей работе таможенники. Это методика дрессуры, которая занимает достаточно много времени (до полгода) и позволяет быстро проверять большой поток транспортных средств и выявлять наркотические средства. Собака может самостоятельно выявить и начинать преследовать "источник запаха". И.о. начальника отдела кинологического обеспечения Донецкой таможни ГФС Евгений Кошкош отметил: "Мы готовы поделиться своим опытом, как работать на морских судах, автотранспортных средствах, а сотрудники полиции - опытом работы собак на улице".
По завершению мероприятия принято решение о составлении общего с кинологическим центром полиции в Донецкой области плана действий для дальнейшего взаимодействия при проведении общих тренировок, а также обмене методиками дрессуры по выявлению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.