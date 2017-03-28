На Донетчине состоялась встреча представителей кинологических служб силовых ведомств региона

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В Донецкой области отбор в полицию проходят более 5100 правоохранителей

В Донецкой области не работают номера экстренных служб, в том числе и 102

Топ за неделю 4150 2894 1991 1313 1109

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