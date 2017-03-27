В Торецке отметили День Национальной Гвардии Украины и День СБУ

По случаю Дня Национальной гвардии Украины и Дня Службы безопасности Украины в Дзержинском профессиональном лицее классными руководителями в закрепленных группах были проведены воспитательные часы.
Библиотекарем лицея Хижняк А. подготовлена тематическая экспозиция по данной теме, воспитателем общежития Клунною Л. организовано посещение учащимися, проживающих в общежитии лицея, выставки и воспитательного мероприятия по данной теме в библиотеке-филиале №2 города Торецка, практическим психологом Бодачовою А. проведен информационный час в общежитии лицея.