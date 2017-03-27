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Переселенцам разрешат голосовать на выборах

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Общество / Разное
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Переселенцам разрешат голосовать на выборах

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут изменить свой избирательный адрес при наличии заявления и справки переселенца и проголосовать на выборах по месту жительства, а не регистрации. Об этом, как пишет «Укринформ», сказал аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев во время пресс-конференции.

«Избиратель, который фактически живет не по месту регистрации, сможет подать обращение относительно нового избирательного адреса и предоставить к этому дополнительные документы. Для внутренне перемещенных лиц это справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица, для других категорий граждан предусмотрены разные категории документов, начиная от договора аренды на жилье, по адресу которого избиратель просит определить его новое место постоянного голосования, право собственности на определенный вид жилья или другие основания для подтверждения аргументированности изменения избирательного адреса», – сказал Клюжев.


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