В Волновахе состоялась ярмарка профессий

Выбор будущей профессии - сложное и ответственное дело. Как выбрать одну «свою» и не ошибиться в выборе? Именно для помощи в выборе профессии будущим абитуриентам было посвящено мероприятие «Ярмарка профессий и услуг центра занятости», проведенный 24 марта Волновахским районным центром занятости совместно с отделом образования райгосадминистрации в Доме детского и юношеского творчества.
С искренними поздравлениями и наилучшими пожеланиями обратились к молодежи главный специалист отдела образования Волновахской райгосадминистрации Наталья Бутенко и заместитель директора районного центра занятости Юрий Кучеренко, указывая на то, что от правильного выбора профессии зависит успех и личное счастье человека.
Участниками весенней «Ярмарки профессий и услуг центра занятости» стали около 300 человек из числа школьников, учителей общеобразовательных школ города и района. Представители Волновахского отдела полиции и пограничной службы предоставили информацию абитуриентам о возможности получения профессии «полицейский» и «пограничник» после окончания обучения в соответствии в «Харьковском Национальном университете внутренних дел» и «Национальной Академии государственной пограничной службы Украины им. Б. Хмельницкого».
Также гостями мероприятия были представители учебных заведений: ДВНЗ «Приазовский государственный технический университет», «Мариупольский государственный университет», «Бердянский государственный педагогический университет», «Мариупольский профессиональный лицей автотранспорта», «Мариупольский профессиональный лицей сферы услуг и торговли», «Великоанадольский лесной колледж» и «Волноваское профессионально-техническое училище». Посетители получили важную информацию об условиях поступления и организации обучения на подготовительных курсах, в учебных заведениях, предоставление льготных условий лицам, которые относятся к социально незащищенных категорий граждан.
В конце мероприятия учащиеся имели возможность лично пообщаться с представителями каждого учебного заведения. Также молодежь получила советы ведущих специалистов районного центра занятости по правильному выбору профессии, желающие прошли тестирование на определение профессиональной направленности личности. Все участники мероприятия выразили благодарность и удовлетворение.