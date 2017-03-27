В Волновахе состоялась ярмарка профессий

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За 9 месяцев услугами городского центра занятости воспользовалось более 13 тысяч дончан

В Волновахском районе провели ярмарку профессий для людей с инвалидностью

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