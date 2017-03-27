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В городах Донецкой области собирают информацию о самых острых проблемах

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Общество / Разное
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В городах Донецкой области собирают информацию о самых острых проблемах

Движение "Сильные общины" собирает мнения относительно главных проблем региона в 15 городах Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей, сообщает До ТеБе.

В частности, рассказать о том, какие проблемы из жизни города их беспокоят больше всего, смогут жители Торецка, Бахмута, Славянска, Мариуполя, Доброполья, Константиновки, Дружковки, Селидово, Александровки, Краматорска, Лимана и Покровская Донецкой области.

- Каждый желающий в соответствующей форме опроса на портале "Ваше мнение" имеет возможность высказать свое видение наиболее острых проблем в городе и конкретизируя их несколькими словами, например, нужен ремонт дороги на определенной улице, некачественные услуги в определенной больнице, некачественное образование в определенном учебном заведении, грязь в городе на определенной улице, нехватка мест в конкретном садике и т.д., - пишут "Сильные общества".

Формы онлайн-опроса жители Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей могут найти на сайтах местных советов.

По результатам кампании будут сформированы рекомендации органам местного самоуправления, гражданского общества, а также исполнительной власти различного уровня. Эти рекомендации, как отмечают участники движения, могут помочь в налаживании диалога между властью и обществом.


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