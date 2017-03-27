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В Святогорске прошел семинар по эффективной коммуникации с властью

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Общество / Разное
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В Святогорске прошел семинар по эффективной коммуникации с властью

С целью повышения компетенции членов общественных советов и органов местного самоуправления с 23 по 24 марта 2017 в городе Святогорск был проведен семинар-тренинг «Общественный Совет: эффективные коммуникации с властью и проведения консультаций с общественностью» по инициативе ПРООН в рамках проекта «Восстановление управления и примирения в охваченных конфликтом общинах Украины», финансируемого Швейцарской Конфедерацией и Правительством Швеции, и при поддержке Донецкой облгосадминистрации.

На семинаре-тренинге были рассмотрены законодательные основы деятельности общественных советов, порядок проведения консультаций с общественностью, изучения общественного мнения, как опосредованной формы консультаций с общественностью, а также правила, формы, условия, навыки и приемы коммуникации, основы социального маркетинга, негативные и позитивные стороны конфликтов, вопросы взаимодействия со стейкхолдерами, эффект синергии.

Данное мероприятие было проведено в рамках Регионального плана мероприятий по реализации в 2017 году Национальной стратегии содействия развитию гражданского общества в Украине на 2016-2020 годы.


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