Прокуратура Донецкой области требует от фермерского хозяйства вернуть государству 130 га земли

Прокуратура направила в суд исковое заявление в интересах государства об увольнении земельного участка площадью 130 га и стоимостью более 2 млн грн.
Как выяснила прокуратура Донецкой области, в Бахмутском районе одно из фермерских хозяйств по окончании действия договоров аренды земельных участков государственной собственности сельскохозяйственного назначения продолжает незаконно использовать 130 га земли на территории Новолуганского сельского совета.
Реагируя на нарушение действующего законодательства, прокуратура Донецкой области направила в Хозяйственный суд Донецкой области 2 исковых заявления в интересах государства. В предъявленных исках прокуратура требует обязать предприятие освободить земельные участки сельскохозяйственного назначения и вернуть их государству.
В настоящее время рассмотрение дел по искам продолжается.