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В Константиновке планируют срезать две тысячи деревьев

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Общество / Разное
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В Константиновке планируют срезать две тысячи деревьев

В Константиновке зарегистрировано две тысячи заявок на удаление аварийных деревьев. Посадить планируют в сорок раз меньше, сообщает До ТеБе.

По обращениям граждан исполком собрал две тысячи заявок на удаление аварийных деревьев, своим ветвями бьют крыши и балконы многоэтажек. Их коммунальщики планируют вырубить этой весной. Зато посадить пока хотят только пятьдесят возле ресторана "Евросити". На остальные не имеют средств. Об этом рассказал заместитель константиновского городского головы по коммунальным вопросам Виктор Василенко.

По улице Правобережной зимой срезали несколько десятков тополей. По словам чиновников, они все были аварийные, однако актов обследования на аварийность никто не видел. Ветви на остатки пней до сих пор лежат вдоль обочины.


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