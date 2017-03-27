В Константиновке планируют срезать две тысячи деревьев

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Весна пришла: В городе появится два новых парка и поле тюльпанов всех цветов радуги

В Дружковке станет больше на тысячу деревьев

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