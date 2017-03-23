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В Бахмуте пользоваться общественным транспортом бесплатно смогут только местные

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Общество / Разное
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В Бахмуте пользоваться общественным транспортом бесплатно смогут только местные

В Бахмуте Донецкой области, льготным проездом в городском транспорте будут пользоваться только жители проживающие в этом городе, а в будущем - объединенной территориальной общины. Такое решение приняли депутаты городского совета Бахмута.

Для того, чтобы идентифицировать льготников в управлении труда и социальной защиты Бахмут разработали специальный проездной билет, который будут выдавать льготным категориям населения, зарегистрированным на территории Бахмутской городского совета.

- Мы планируем выдать всем льготникам такие талоны до 1 июня. Будем организовывать выездные приемы граждан, ведь количество льготников на сегодня составляет 21 тысяча человек, - отметила Инна Сподина, начальник УТСЗН Бахмутского городского совета.

Согласно этим изменениям, жители городов Соледар и Часов Яр, которые до недавнего времени входили в состав Бахмутского городского совета, не смогут пользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте Бахмута. В то же время начальник УТСЗН пояснила, что в случае восстановления государственных компенсаций за льготный проезд граждан, это решение городского совета будет аннулировано.

Новые правила начнут действовать с 1 июня 2017 года. К тому времени даже без проездного талона граждане, имеющие право на льготный проезд, будут пользоваться общественным транспортом бесплатно при условии наличия удостоверения.

До ТеБе



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