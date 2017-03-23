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На оккупированных территориях отключилась мобильная связь

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Общество / Разное
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На оккупированных территориях отключилась мобильная связь

По сообщению от жителей городов и районов, которые находятся под контролем самопровозглашенных ДНР и ЛНР, мобильная связь операторов «Феникс» и «Лугаком» отсутствует, или невозможно дозвониться.

В связи с тем, что данные операторы работают на захваченном оборудовании компании «Кивевстар», скорее всего и проблемы с работой у них одинаковые.

Сотрудники мобильного оператора «Лугаком» рассказали, что перебои связи случились с 1:00 до 9:20, однако сейчас жители Луганска сообщают, что связь либо отсутствует, либо она есть, но дозвониться невозможно.

Что касается мобильного оператора «Феникс», который работает на территории самопровозглашенной ДНР, то сотрудники не соизволили сообщить своим пользователям, что случилось со связью, и когда она будет восстановлена.



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