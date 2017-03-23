В ДНР проживает 2,3 млн. человек

По сообщению от «Института экономических исследований», который находится в Донецке, до военных действий в 2014 году общая численность населения в Донецкой области составляла 4,1 млн. человек, сейчас на не контролируемой части Донбасса проживает около 2,3 млн. человек.
Донецк снова стал городом-миллионником, несмотря на не прекращающиеся военные действия. Сейчас в городе проживает 969 тысяч человек.
Известно, что на неконтролируемых территориях Донбасса городское население составляет 95% жителей. Здесь находятся самые крупные городские агломерация по всей области: Донецко-Макеевская, Шахтерско-Снежнянская, Горловско-Енакиевская.
Также, как сообщает «управление статистики» самопровозглашенной ДНР, в январе 2017 года родилось 950 детей, тогда как в январе 2016 года - 851 ребенок. Смертность увеличилась, в январе 2017 года умерло 3434 человека, в этом же месяце 2016 года – 3179.