В ДНР проживает 2,3 млн. человек

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Украинцев стало меньше на 30 тысяч

В Донецкой области смертность почти в два раза превышает рождаемость

Население Украины за год сократилось на 200 тысяч

За полгода в Донецкой области население сократилось почти на десять тысяч

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