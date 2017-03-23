Лента новостей

00:45
В Краматорске вырастут тарифы по квартплате
00:41
В ДНР проживает 2,3 млн. человек
21:24
Отключение света в Украине планируют на май
20:50
В селе Юрьевка прошел «День общины»
20:43
В Авдеевке определились с празднованием 100-летия событий Украинской революции
20:27
Захарченко посчитал, сколько Украина должна пенсионерам ДНР
20:02
Махинации на тендерных конкурсах
17:00
Reuters: Westinghouse ищет финансирование на случай банкротства
16:33
Чиновнику из Краматорска грозит до 5 лет за халатность
16:21
Евровидение: СБУ запретила въезд певице от России
16:10
Требования МВФ. Имеет ли задача решение?
15:25
Реформа децентрализации усилила власть Киева в Донецкой области
15:13
Дончанка наладила наркотрафик между Украиной и ДНР
14:55
В Константиновском районе отмечали Всемирный день поэзии
14:47
В Светлодарском Центре юношеского творчества состоялась презентация педагогов
14:40
Марьинский район посетили представители посольства Канады
13:58
В Волновахском районе состоялось совещание по вопросам децентрализации
13:17
Правильный выбор женских платьев
12:41
В Азовском море задержали браконьеров
12:17
В Донецке ограничат движение трамвая №8
12:10
Сепаратиста из Доброполья освободили от уголовной ответственности
11:56
Фискалы Донетчины изъяли из незаконного оборота подакцизных товаров на сумму 14 млн гривен
11:45
В Славянске у 4 пациентов больницы диагностирован сальмонеллез
11:40
Россия запретила переводы денег в Украину
11:26
Дворники Константиновки работают за «полминималки»
00:06
В Афинах открыли "Представительский центр" ДНР
18:40
Одесса – законодательница мод
16:48
Развитие малого и среднего бизнеса - приоритетное направление работы Донецкой ОГА
16:45
Завтра в Донецке включат сирены
16:22
В результате обстрела Ясиноватой, ранен мирный житель
16:16
В Донбассэнерго сообщили о потере контроля над Старобешевской ТЭС
15:39
Уругвай - Бразилия. Накануне
15:14
Нацбанк ухудшил прогноз по росту экономики
15:04
В городской больнице Бахмута разместят пенсионный фонд и управление соцзащиты
14:31
Матрасы Magniflex обеспечат спокойный и здоровый сон
12:28
Почти 8 тысяч граждан Донетчины получили карточку налогоплательщика в феврале 2017 года
12:19
В Донецкой области изъято контрафактной алкогольной продукции на сумму 27, 5 млн грн
11:33
Россия массово строит военные корабли
11:24
Преимущества новостроек Москвы и Подмосковья
10:52
В Славянске легковушка врезалась в маршрутку. Есть пострадавшие
10:33
Трудности ЕС
10:28
Коммуналку платить станет проще
00:10
Непризнанные "республики" Донбасса заплатили 2,8 миллиарда налогов
22:54
В Торецке молодежь устроила благотворительный концерт
22:51
В парке «Меотида» состоялась научно-практическая конференция
Все новости

Архив публикаций

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В ДНР проживает 2,3 млн. человек

0
178
Общество / Разное
0
В ДНР проживает 2,3 млн. человек

По сообщению от «Института экономических исследований», который находится в Донецке, до военных действий в 2014 году общая численность населения в Донецкой области составляла 4,1 млн. человек, сейчас на не контролируемой части Донбасса проживает около 2,3 млн. человек.

Донецк снова стал городом-миллионником, несмотря на не прекращающиеся военные действия. Сейчас в городе проживает 969 тысяч человек.

Известно, что на неконтролируемых территориях Донбасса городское население составляет 95% жителей. Здесь находятся самые крупные городские агломерация по всей области: Донецко-Макеевская, Шахтерско-Снежнянская, Горловско-Енакиевская.

Также, как сообщает «управление статистики» самопровозглашенной ДНР, в январе 2017 года родилось 950 детей, тогда как в январе 2016 года - 851 ребенок. Смертность увеличилась, в январе 2017 года умерло 3434 человека, в этом же месяце 2016 года – 3179.



Преимущества новостроек Москвы и Подмосковья

Похожие публикации

20-07-2016
За полгода в Донецкой области население сократилось почти на десять тысяч
19-02-2016
Население Украины за год сократилось на 200 тысяч
17-11-2014
Население Украины продолжает сокращаться
3-11-2014
В Донецкой области смертность почти в два раза превышает рождаемость
15-04-2013
Украинцев снова стало меньше
19-04-2012
Украинцев стало меньше на 30 тысяч

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх