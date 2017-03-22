В Авдеевке определились с празднованием 100-летия событий Украинской революции

Как известно, 2017 год объявлен Годом Украинской революции, одного из важнейших и самых сложных периодов в истории украинского народа ХХ века. Эта эпоха была вершиной национально-освободительной борьбы, возрождения украинской нации. 17 марта 1917 года считается днем начала революции. В этот день была создана Украинская Центральная Рада, которую возглавил Михаил Грушевский.
17 марта, отдавая дань событиям героического прошлого нашего государства, для общественности, представителей организаций и учреждений, для педагогов были представлены информационно-просветительские проекты «Украинская революция: сто лет борьбы за независимость». Этот проект продлится пять лет и будет включать в себя ряд мероприятий, направленных на донесение общине города информации о важнейших событиях Украинской революции, на формирование интереса к истории и культурного наследия Украины.
Среди юбилейных мероприятий медиа-проект «Наш край во времена Украинской революции 1917- 1921 гг», тематические выставки в Народном музее истории города Авдеевка и библиотеках города, круглые столы, туристические поездки «Дорогами Украинской революции Донецкая область / Холодный Яр», просмотр документальных фильмов, реализация информационного проекта «Выдающиеся деятели Украинской революции 1917-1921 гг».