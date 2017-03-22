Лента новостей

00:45
В Краматорске вырастут тарифы по квартплате
00:41
В ДНР проживает 2,3 млн. человек
21:24
Отключение света в Украине планируют на май
20:50
В селе Юрьевка прошел «День общины»
20:43
В Авдеевке определились с празднованием 100-летия событий Украинской революции
20:27
Захарченко посчитал, сколько Украина должна пенсионерам ДНР
20:02
Махинации на тендерных конкурсах
17:00
Reuters: Westinghouse ищет финансирование на случай банкротства
16:33
Чиновнику из Краматорска грозит до 5 лет за халатность
16:21
Евровидение: СБУ запретила въезд певице от России
16:10
Требования МВФ. Имеет ли задача решение?
15:25
Реформа децентрализации усилила власть Киева в Донецкой области
15:13
Дончанка наладила наркотрафик между Украиной и ДНР
14:55
В Константиновском районе отмечали Всемирный день поэзии
14:47
В Светлодарском Центре юношеского творчества состоялась презентация педагогов
14:40
Марьинский район посетили представители посольства Канады
13:58
В Волновахском районе состоялось совещание по вопросам децентрализации
13:17
Правильный выбор женских платьев
12:41
В Азовском море задержали браконьеров
12:17
В Донецке ограничат движение трамвая №8
12:10
Сепаратиста из Доброполья освободили от уголовной ответственности
11:56
Фискалы Донетчины изъяли из незаконного оборота подакцизных товаров на сумму 14 млн гривен
11:45
В Славянске у 4 пациентов больницы диагностирован сальмонеллез
11:40
Россия запретила переводы денег в Украину
11:26
Дворники Константиновки работают за «полминималки»
00:06
В Афинах открыли "Представительский центр" ДНР
18:40
Одесса – законодательница мод
16:48
Развитие малого и среднего бизнеса - приоритетное направление работы Донецкой ОГА
16:45
Завтра в Донецке включат сирены
16:22
В результате обстрела Ясиноватой, ранен мирный житель
16:16
В Донбассэнерго сообщили о потере контроля над Старобешевской ТЭС
15:39
Уругвай - Бразилия. Накануне
15:14
Нацбанк ухудшил прогноз по росту экономики
15:04
В городской больнице Бахмута разместят пенсионный фонд и управление соцзащиты
14:31
Матрасы Magniflex обеспечат спокойный и здоровый сон
12:28
Почти 8 тысяч граждан Донетчины получили карточку налогоплательщика в феврале 2017 года
12:19
В Донецкой области изъято контрафактной алкогольной продукции на сумму 27, 5 млн грн
11:33
Россия массово строит военные корабли
11:24
Преимущества новостроек Москвы и Подмосковья
10:52
В Славянске легковушка врезалась в маршрутку. Есть пострадавшие
10:33
Трудности ЕС
10:28
Коммуналку платить станет проще
00:10
Непризнанные "республики" Донбасса заплатили 2,8 миллиарда налогов
22:54
В Торецке молодежь устроила благотворительный концерт
22:51
В парке «Меотида» состоялась научно-практическая конференция
Все новости

Архив публикаций

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В Авдеевке определились с празднованием 100-летия событий Украинской революции

0
130
Общество / Разное
0
В Авдеевке определились с празднованием 100-летия событий Украинской революции

Как известно, 2017 год объявлен Годом Украинской революции, одного из важнейших и самых сложных периодов в истории украинского народа ХХ века. Эта эпоха была вершиной национально-освободительной борьбы, возрождения украинской нации. 17 марта 1917 года считается днем начала революции. В этот день была создана Украинская Центральная Рада, которую возглавил Михаил Грушевский.

17 марта, отдавая дань событиям героического прошлого нашего государства, для общественности, представителей организаций и учреждений, для педагогов были представлены информационно-просветительские проекты «Украинская революция: сто лет борьбы за независимость». Этот проект продлится пять лет и будет включать в себя ряд мероприятий, направленных на донесение общине города информации о важнейших событиях Украинской революции, на формирование интереса к истории и культурного наследия Украины.

Среди юбилейных мероприятий медиа-проект «Наш край во времена Украинской революции 1917- 1921 гг», тематические выставки в Народном музее истории города Авдеевка и библиотеках города, круглые столы, туристические поездки «Дорогами Украинской революции Донецкая область / Холодный Яр», просмотр документальных фильмов, реализация информационного проекта «Выдающиеся деятели Украинской революции 1917-1921 гг».



Преимущества новостроек Москвы и Подмосковья

Похожие публикации

21-02-2017
В Покровском районе студентам рассказали о ходе Революции Достоинства
21-11-2016
«Воплощение в жизнь идей революции Достоинства - задача каждого украинца» - Жебривский
21-11-2016
Краматорск отметил День Достоинства и Свободы
9-04-2015
Рада признала ОУН-УПА борцами за независимость
5-02-2015
В Крыму появится украинская национально-культурная автономия
7-11-2012
Сегодня день Октябрьской революции

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх