Вчера 21 марта, с рабочим визитом Марьинский район посетили представители посольства Канады в лице заместителя директора отдела международного развития Дженнифер Купер и специалиста по вопросам программ развития Украины Ламия Хусайн, а также специалист по вопросам жилья Регионального представительства УВКБ ООН в Беларуси, Молдове и Украине Валентин Михеенко.
В ходе своего визита делегация посетила КПВВ «Марьинка», где проинспектировала работу транспортного коридора, доступ к санитарии на подходе к контрольно-пропускному пункту, а также условия пересечения людьми линии соприкосновения.
Далее гости прибыли в райгосадминистрацию, где встретились с первым заместителем председателя райгосадминистрации Татьяной Збицкой и заместителем председателя Владимиром Шехиревим, которые в рамках рабочей встречи обсудили проблемные вопросы, возникающие в районе, рассказали как идет восстановление жилья и объектов инфраструктуры пострадавших в результате боевых действий городов района.
После встречи с представителями власти района, делегация посетила города Марьинка и Красногоровка.