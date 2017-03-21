В городской больнице Бахмута разместят пенсионный фонд и управление соцзащиты

Отделение второй городской больницы переведут на базу ЦРБ Бахмута, сообщает До ТеБе.
Об этом во время общественных слушаний сообщила начальник Управления здравоохранения Бахмутского городского совета Елена Миронова.
- С целью эффективного и рационального использования бюджетных средств, которых на здравоохранение в 2017 году выделили всего 27 миллионов гривен, была создана рабочая группа по реформированию лечебных учреждений. Речь не идет о закрытии второй городской и детской больницы, они остаются, лишаются только статус юридического лица.
Кроме того, по словам Елены Мироновой, в здание городской больницы планируют перевести Пенсионный фонд и Управление соцзащиты.
В свою очередь, жители города выступили против такого решения и создали электронную петицию «Жители города Бахмут против закрытия городской больницы № 2». Только за 5 дней она набрала рекордное количество подписей. Сегодня по состоянию на 10.00 петицию подписали 277 граждан из необходимых 250 подписей.
Согласно программе Единой системы електронинх птицей, петиция, которая набрала необходимое количество подписей должно быть рассмотрено органами местной власти безотлагательно, но не позднее десяти рабочих дней со дня опубликования информации о начале его рассмотрения.
Уже завтра, 22 марта, во время 99 сессии городского совета депутаты должны рассмотреть вопрос о прекращении юридического лица Коммунальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2 города Бахмута» путем присоединения к коммунальному учреждению здравоохранения «Бахмутский центральная районная больница».