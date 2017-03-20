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В парке «Меотида» состоялась научно-практическая конференция

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Общество / Разное
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В парке «Меотида» состоялась научно-практическая конференция

С 14 по 16 марта Национальный природный парк "Меотида» принимал многочисленных гостей - участников Всеукраинской научно-практической конференции «Заповедное дело в степной зоне Украины», посвященной 90-летию создания Надморских заповедников в Украине.

Около 50 научно-исследовательских, природоохранных, образовательных и общественных организаций направили своих представителей для обсуждения насущных вопросов теории и практики заповедного дела, функционирования охраняемых экосистем, влияния на природу различных антропогенных факторов.

Участников конференции приветствовали представители Министерства экологии и природных ресурсов Украины, Народный депутат Украины Д. В. Лубинця, Мангушской районной администрации, Мангуского районного совета, Урзуфского поселкового совета, общественной организации «Ковыльная степь», благодаря которой состоялось это мероприятие.

Более 120 научных работ опубликовано в двух томах сборника трудов конференции, резолюция по результатам обсуждений будет направлена в профильные государственные органы. Экскурсии по территории Белосарайской косы и в Мариупольский краеведческий музей завершили насыщенную программу мероприятия.

Участники конференции разъехались по домам, полные новых впечатлений от знакомства с гостеприимным Приазовьем, и обещали приезжать еще.
В парке «Меотида» состоялась научно-практическая конференция
В парке «Меотида» состоялась научно-практическая конференция



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