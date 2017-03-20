В парке «Меотида» состоялась научно-практическая конференция

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В Красноармейске состоялась научно-практическая конференция «Местное самоуправление в Донбассе: проблемы и перспективы развития»

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