Лента новостей

00:10
Непризнанные "республики" Донбасса заплатили 2,8 миллиарда налогов
22:54
В Торецке молодежь устроила благотворительный концерт
22:51
В парке «Меотида» состоялась научно-практическая конференция
22:00
Донецкая область занимает 14 место в Украине по демократичности
21:51
Шесть украинцев вошли в список самых богатых людей планеты по версии Forbes
18:10
В Николаевке в гараже нашли умершим 20-летнего парня
18:04
Переселенцы возвращаются из-за отсутствия средств на аренду жилья
17:56
Захарченко проведет прямую линию с жителями украинского Донбасса
17:39
Каждый четвертый украинец работает в тени
17:23
Чем мыть коврик для йоги? Лайфхаки от Just Yoga
17:19
Ощадбанк определился со сроками идентификации переселенцев-пенсионеров
16:59
Северский Донец затопил прибрежную зону возле Святогорска
16:53
Для Авдеевки построят отдельную ЛЭП
16:43
В Бахмуте демократизируют школу
16:39
Доллар до конца года может подняться до 32 гривен
16:03
В Марьинке прошел День центра занятости
15:54
В Краматорске состоялся конкурс экологического просвещения
15:45
Спортсмены Донецкой области - на пьедестале чемпионата Европы по классическому пауэрлифтингу
15:32
Жители Славянска из-за долгов могут остаться без электроэнергии
15:27
В Краматорске заблокировали отделение Сбербанка
12:46
Лучшее предложение по работе врачом за рубежом
12:04
Украинцы массово получают гражданство РФ
11:43
Задания от МВФ
11:31
Британия — ЕС: деньги верните!
11:26
Медицинская реформа: что нам готовит государство?
11:22
Блокада ОРДЛО, сезонные колебания доллара на межбанке - итоги прошедшей деловой недели
11:18
Доллар продолжает укрепляться
11:14
Выявленные на Донетчине нарушители таможенного законодательства уплатили 54 тыс. грн штрафа
11:11
Зона свободной торговли с ЕС не принесла положительных результатов
11:06
Широкий спектр услуг от АЗС
11:00
Предприятие в Донецкой области задолжало бюджетных средств 1,3 млн. гривен
10:49
В Мариуполе наконец задержали пастора-педофила
18:29
Польза сыра для нашего организма
14:52
Подробнее о фэнтези и фантастике
17:20
В Бахмуте оценили работу органов самоуправления
18:23
Украинцы верят в дружбу с Росссией
17:59
Руководство Донецкой ОГА встретилось с делегацией ЮНИСЕФ
17:29
“Лев” - “оскароносная” история, основанная на реальных событиях
17:22
В Краматорске провели тренинг на тему: «Противодействие сексуальному насилию в зоне военных действий»
17:00
Как девушке правильно собрать чемодан
15:42
Прокуратура Донецкой области требует вернуть государству 500 га земель
15:26
В Краматорске на ремонт дорог потратят почти девять миллионов
15:13
Госконтроль-2017… Как это будет?
15:09
Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
15:07
В Украине стабилизируется экономика?
Все новости

Архив публикаций

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Донецкая область занимает 14 место в Украине по демократичности

0
111
Общество / Разное
0
Донецкая область занимает 14 место в Украине по демократичности

Донецкая область занимает 14 место из 24 возможных в рейтинге демократического развития областей Украины. Таковы результаты исследования, которое проводилось Полесским фондом международных и региональных исследований и Ассоциацией региональных аналитических центров при поддержке National Endowment for Democracy (NED).

Исследование проводилось методом экспертного опроса (в частности, в Донецкой области было привлечено 45 экспертов), а также на базе других аналитических материалов, социологических опросов, статистических данных и докладов должностных лиц, в том числе и тех, которые представляют институты ООН и ОБСЕ.

Индекс демократического развития в Донецкой области составил 2,98 баллов из пяти возможных. Это самый высокий балл среди областей юго-восточного региона. Он также больше, чем индекс Житомирской, Киевской и Закарпатской областей.

По мнению исследователей, это указывает на наличие потенциала развития демократии на местном уровне, однако на данном этапе военный конфликт и влияние крупных промышленных групп не дают его раскрыть.

По отдельным показателям, Донетчина названа областью с наименьшим уровнем коррупции (рейтинговая оценка - 3,15) и, вместе с Днепропетровской, плохой в работе органов местного самоуправления и внедрении децентрализации (2.78).

- Эксперты отмечали, что определенное влияние на процессы децентрализации здесь имеют финансово-промышленные группы. То есть, кроме областной и местных администраций на этот процесс кто-то третий влияет. И если бы его не было, оценка была бы выше, - отметил аналитик общественного Холдинга «Группа Влияния» Роман Кисленко во время презентации Индекса демократического развития в Краматорске.

До ТеБе



Кейтеринг – удобно и экономично
Постельное белье из сатина. Виды ткани

Похожие публикации

11-11-2016
Безработица в Донецкой области на втором месте в Украине
3-11-2016
Половина жителей Донецкой области ориентируется на Европу
2-11-2016
Краматорск вошел в десятку самых демократичных городов Украины
4-11-2015
Украина в рейтинге благосостояния занимает 70-е место
13-10-2015
Большинство жителей Донецкой области не доверяют политическим партиям
19-05-2014
Абитуриенты восточных областей смогут пройти ВНО не по месту жительства

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх