Донецкая область занимает 14 место в Украине по демократичности

Донецкая область занимает 14 место из 24 возможных в рейтинге демократического развития областей Украины. Таковы результаты исследования, которое проводилось Полесским фондом международных и региональных исследований и Ассоциацией региональных аналитических центров при поддержке National Endowment for Democracy (NED).
Исследование проводилось методом экспертного опроса (в частности, в Донецкой области было привлечено 45 экспертов), а также на базе других аналитических материалов, социологических опросов, статистических данных и докладов должностных лиц, в том числе и тех, которые представляют институты ООН и ОБСЕ.
Индекс демократического развития в Донецкой области составил 2,98 баллов из пяти возможных. Это самый высокий балл среди областей юго-восточного региона. Он также больше, чем индекс Житомирской, Киевской и Закарпатской областей.
По мнению исследователей, это указывает на наличие потенциала развития демократии на местном уровне, однако на данном этапе военный конфликт и влияние крупных промышленных групп не дают его раскрыть.
По отдельным показателям, Донетчина названа областью с наименьшим уровнем коррупции (рейтинговая оценка - 3,15) и, вместе с Днепропетровской, плохой в работе органов местного самоуправления и внедрении децентрализации (2.78).
- Эксперты отмечали, что определенное влияние на процессы децентрализации здесь имеют финансово-промышленные группы. То есть, кроме областной и местных администраций на этот процесс кто-то третий влияет. И если бы его не было, оценка была бы выше, - отметил аналитик общественного Холдинга «Группа Влияния» Роман Кисленко во время презентации Индекса демократического развития в Краматорске.
До ТеБе