Захарченко проведет прямую линию с жителями украинского Донбасса

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Александр Захарченко - я больше не "премьер"

Захарченко не против получения жителями ДНР двух пенсий

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