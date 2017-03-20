Захарченко проведет прямую линию с жителями украинского Донбасса

Как сообщили в «администрации главы» самопровозглашенной ДНР, Александр Захарченко, 22 марта проведет прямую линию с жителями подконтрольного Донбасса. Данный диалог приурочен к запуску так называемой гумпрограммы для жителей Донбасса подконтрольной Украине территории.
В «администрации» подчеркнули, что во время диалога будет затронут вопрос о гумпрограмме, которые «власти республики» запустили для жителей Донбасса подконтрольного украинским властям. Известно, что вопросы Захарченко можно задать как в текстовом, так и в аудио и видео формате, для этого был создан специальный интернет-ресурс.
«Мы знаем, как тяжело вам живется. Мы — один народ. Правовым фундаментом «Донецкой Народной Республики» является референдум 11 мая 2014 года, который проводился на всей территории бывшей Донецкой области. Исходя из этого, вся эта территория является территорией ДНР, а вы – не только нашими земляками, но и согражданами», — приводит слова лидера «республики» его пресс-служба.
Захарченко подчеркнул, что верит в воссоединение народа всего Донбасса, и именно это является стратегической целью так называемых властей. Также помимо вопроса о гумпрограмме, будут затронуты вопросы о проблемах в «республике», и планы на будущее. Данный диалог будут транслировать все «республиканские» телевизионные каналы.