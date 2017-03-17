Украинцы верят в дружбу с Росссией

В налаживание отношений между Россией и Украиной, но в отдаленной перспектив, верят 49% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.
24% украинцев считают, что нормализация отношений между двумя странами вообще невозможна. 10% - считают, что российско-украинские отношения могут наладиться в ближайшее время.
Кроме того, 47% опрошенных уверены, что украинско-российские отношения могут улучшиться только при смене власти (президента) в России.
43% ответили, что вариант возобновления дружбы с Россией возможен только после деоккупации Донбасса.
Опрос проводился с 16 по 20 декабря 2016 года во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и временно оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.