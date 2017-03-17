Блокадники установили часовню на редуте «Запорожье» вблизи Бахмута

Часовню построили из подручных материалов и всего за 5 часов, сообщает До ТеБе.
По словам командира редута, среди сторонников торговой блокады т.н. «Л / ДНР» много людей разных вероисповеданий. Большинство - католики и православные, также кришнаиты.
- Сделать небольшую часовню - желание всех участников блокады. Ребята из Ивано-Франковска из подручных материалов построили ее собственными руками, - рассказал командир редута «Запорожье» позывной «Катана».
Для того, чтобы каждый смог помолиться, богослужения будут проводить каждое воскресенье по очереди. На одной неделе будет служба для греко-католиков, на следующей, служить будет священник Всеукраинской православной церкви Киевского патриархата.