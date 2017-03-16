В прифронтовых городах Донетчины действуют усиленные меры безопасности

Чтобы предупредить ввоз в мирные области Украины нелегального оружия и взрывоопасных веществ сотрудники полиции более тщательно проверяют документы, вещи и транспорт граждан, пересекающих стационарные и мобильные блокпосты, сообщает До ТеБе.
Об этом журналисту рассказал старший инспектор Волновахского отдела полиции Сархан Гусейнов.
Так, по словам правоохранителей, за последний месяц через пропускные пункты Волновахской оперативной зоны, а именно: КПВВ "Новотроицкое", Валерьяновская, Ольгинский и Угледарский блокпосты, прошли около 1,5 тысячи единиц грузового транспорта, более 12 тысяч легкового транспорта и более 15 тысяч человек.