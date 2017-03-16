Участие в процессе высадки елей принял и.о. "главы" Калининского района Василий Ткачук совместно с работниками КП "Зеленстрой".
На автостанции "Мотель" в Донецке высадили ели
На автостанции "Мотель", в Донецке, 15 марта состоялась высадка елей. Напомним, что на этом месте 2 февраля случился мощный обстрел, в результате которого были разрушены и повреждены строения.
Участие в процессе высадки елей принял и.о. "главы" Калининского района Василий Ткачук совместно с работниками КП "Зеленстрой".
Участие в процессе высадки елей принял и.о. "главы" Калининского района Василий Ткачук совместно с работниками КП "Зеленстрой".