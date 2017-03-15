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Стартовые пакеты "Феникс" уже продают в 5 раз дороже

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Общество / Разное
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Стартовые пакеты "Феникс" уже продают в 5 раз дороже

В центре Донецка в «официальном» офисе мобильного оператора «Феникс» самопровозглашенной ДНР, продают стартовые пакеты в пять раз дороже.

Как сообщили жители города корреспонденту интернет-газеты «Жизнь», стоимость стартовых пакетов в первом офисе-магазине мобильного оператора «Феникс», который находится на бульваре Пушкина, 23, выше в пять раз и составляет 600 рублей, хотя в отделениях «Почты Донбасса» такой пакет можно купить за 120 рублей.

После обращения в «официальный» магазин мобильного оператора, менеджер сообщил, что цена на стартовый пакет не завышенная. Те стартовые пакеты, которые продаются за 120 рублей в отделениях «Почты Донбасса» выделяются «министерством» связи, их количество небольшое, поэтому, приобрести их очень затруднительно. В магазине-офисе в приобретении карточки оператора за 600 рублей проблем не будет.

Официальный сайт оператора также сообщает о стоимости на стартовый пакет в размере 120 рублей.


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