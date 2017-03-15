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В Мариуполе отлавливают и усыпляют бродячих животных

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Общество / Разное
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В Мариуполе отлавливают и усыпляют бродячих животных

Фото с объявлением, в котором говорится, что с 15 марта в Мариуполе (Донецкая обл.) начнется отлов и усыпление бездомных животных, сотрудникам КП «Коммунальник» прислали волонтеры. С самого утра мариупольцы обрывают телефоны предприятия. Одни – чтобы высказать недоумение, другие – чтобы подать заявку. Однако, в «Коммунальнике» настаивают: эти объявления ни что иное, как чья-то злая шутка.

«Данная информация нами не была размещена, я не знаю, кем были развешаны эти объявления, но не сотрудниками КП «Коммунальник». Предприятие на данный момент работает в штатном режиме, отлов собак ведется согласно заявкам», – рассказала замдиректора КП «Коммунальник» Наталья Баркалова.

Ежедневно специалисты отлавливают до 20-30 бездомных животных. В течение недели они находятся на карантинной площадке. В случае, если за это время для них не нашелся хозяин, собак усыпляют. В то же время, в Мариуполе уже зарегистрировано новое коммунальное предприятие с красноречивым названием «Счастливые животные».

«Собаку – бродячее животное – отловили, стерилизовали, привили, клипсовали, провели все ветеринарные процедуры, и далее через сайт, через волонтеров она будет пристраиваться в добрые руки. Те животные, которые не будут забраны с предприятия, будут выпускаться в свою среду обитания», – отметил директор КП «Счастливые животные» Анатолий Бахеркин.

Процедуру эвтаназии, заверяют специалисты, будут проводить в самых крайних случаях: если животное неизлечимо больное или представляет реальную угрозу для населения.

Появление новой структуры по обращению с бездомными животными мариупольцы приветствуют.

«Пускай, конечно. Страшно, и дети ходят. Правильно делают, правильно, молодцы!», – говорят местные жители.

«Во-первых, не будет бездомных собак, не будет агрессии у них, не будут кусать никого. Это чудесно, только на это надо средства, конечно. Уже хотя бы знаешь, что с собакой все нормально и за своих детей не будешь переживать», – добавляют мариупольцы.

Открытие Центра современного поведения с животными планируется уже этим летом. Пока же заявки на отлов бездомных собак принимаются специалистами КП «Коммунальник».

Донецкие Новости


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