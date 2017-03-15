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Жители Краматорска провели митинг в поддержку торговой блокады ОРДЛО

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Общество / Разное
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Жители Краматорска провели митинг в поддержку торговой блокады ОРДЛО

В Краматорске возле памятника Т.Шевченко состоялась акция в поддержку блокады торговли с оккупированными территориями и против разгона редута на станции Кривой Торец. Активисты, общественные деятели и просто горожане пришли с плакатами чтобы поддержать добровольцев, сообщает До ТеБе.

- Урегулирование конфликтных вопросов торговли с ОРДЛО, недопущения силовых мер и уголовного преследования активистов «Блокады Донбасса». Мы призываем патриотические оппозиционные силы к объединению с целью обеспечения безопасности государства от реванша так называемых "опоблоков" - остатков старой отжившей системы, все еще находят поддержку на выборах и время от времени поднимают головы, - сказал во время выступления заместитель руководителя Краматорского отделения национального движения «Действие» Максим Плакущенко.


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