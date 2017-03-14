Павел Жебривский встретился с ветеранами АТО

Во время встречи с ветеранами антитеррористической операции председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский призвал ветеранов проходить стажировку и работать в органах государственной власти, возглавлять объединены территориальные общины, становиться депутатами местных советов.
По словам Павла Жебривского больше 100 тысяч добровольцев со всей Украины принимали участие в антитеррористической операции начиная с 2014 года. Глава Донецкой ОГА считает, что эти люди могут создать мощную патриотическую силу, которая будет работать в интересах государства. «Три года назад мы уже сделали первый шаг на пути к независимости Украины. Теперь мы должны создать в области комфортные условия для жизни людей. А для этого нам нужны целенаправленные патриотические молодые люди, которые готовы реализовать себя на государственной службе», - заявил Павел Жебривский.
Председатель Донецкой ОГА отметил, что область требует множество квалифицированных специалистов. Для создания этого ресурса область готова направлять ветеранов АТО на стажировку в страны Восточной Европы и предоставлять бывшим добровольцам необходимый опыт для работы на государственной службе в администрациях различных уровней.