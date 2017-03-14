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Фонд «Поможем» работать в ДНР больше не будет - Захарчеко

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Общество / Разное
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Фонд «Поможем» работать в ДНР больше не будет - Захарчеко

«Глава» самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, сегодня, на пресс-конференции заявил, что благотворительный фонд Рината Ахметова «Поможем» больше не будет работать на территории самопровозглашенной ДНР.

По словам Захарченко, работа фонда на территории «республики» запрещена.

По словам Захарченко, жители ДНР смогут получать гуманитарную помощь от Российской Федерации, однако какие категории жителей «республики» смогут получить помощь, он не уточнил.

Напомним, что ранее, в «министерстве» социальной политики ДНР заявили, что право на получение гуманитарной помощи имеют инвалиды 1 и 2 группы, граждане пожилого возраста, зарегистрированные в территориальных центрах, семьи, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет, участники боевых действий и инвалиды войны. Пенсионеры по возрасту в эти категории не попали.


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