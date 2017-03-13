Фиксированная связь в ДНР доступна только по территории «республики»

На сегодняшнем совещании, директор предприятия «Комтел» (бывший «Укртелеком») Дмитрий Костюченко заявил, что фиксированная телефонная связь полностью восстановлена на территории «республики», более 180 тысяч абонентов теперь могут пользоваться услугами «Комтел».
«По состоянию на 13 марта, обеспечена стабильная работа более чем 180 тысячам абонентам фиксированной связи с возможностью осуществлять звонки по территории «республики». Данная работа выполнена на 100 процентов», — сказал Костюченко.
По словам «министра» связи самопровозглашенной ДНР Виктора Яценко, позвонить можно лишь по территории непризнанной «республики», звонки в Россию и Украину недоступны.