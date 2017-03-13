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В июле Укртелеком возобновил услуги связи для более 2 тысяч абонентов на Донбассе

Фиксированная связь в ДНР доступна только по территории «республики»

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