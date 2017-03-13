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Жители Донецкой области стали чаще обращаться в фискальную службу

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Общество / Разное
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Жители Донецкой области стали чаще обращаться в фискальную службу

Чаще всего в фискальную службу области жители Донетчины обращаются за получением разъяснения налогового законодательства, проведения контрольно-проверочной работы и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное пенсионное страхование, а также с целью информирования об уклонении от уплаты налогов.

Так, за январь-февраль этого года в фискальную службу поступило почти 100 письменных обращений граждан, что на 43 обращения или на 77% больше, чем за соответствующий период 2016 года.

С начала года рассмотрено 71 письменное обращение, по их результатам:

- на 63 обращения предоставлены соответствующие разъяснения;

- 3 обращения возвращены авторам, поскольку обращения были оформлены с несоблюдением требований части седьмой статьи 5 Закона Украины "Об обращении граждан";

- 3 обращения направленно на рассмотрение по принадлежности к другим органам;

- 2 обращения не подлежало рассмотрению.

Все обращения рассмотрены основательно и качественно, без нарушения сроков.

Кроме того, с начала года должностными лицами Главного управления ГФС в Донецкой области и территориальных органов проведено 13 приемов граждан, в том числе 9 выездных.

Обращаем внимание граждан, что они также имеют возможность попасть на личный прием к руководству как на районном, так и на областном уровне, согласно утвержденного графика приема.


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