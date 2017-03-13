Жители Донецкой области стали чаще обращаться в фискальную службу

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В Донецкой области из незаконного обращения изъято подакцизных товаров на сумму почти 19 млн. грн.

В Донецкой области из незаконного обращения изъято подакцизных товаров почти на 22,6 млн. грн.

В 2015 году органами прокуратуры Донецкой области рассмотрено почти 15 тыс обращений граждан

С начала года на сервис "Пульс" обратился 161 плательщик Донетчины

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