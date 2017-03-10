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Президент МККК: «Ухудшение условий проживания гражданских лиц вдоль линии соприкосновения вызывает тревогу»

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Общество / Разное
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Президент МККК: «Ухудшение условий проживания гражданских лиц вдоль линии соприкосновения вызывает тревогу»

Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер завершил 5-дневный визит в Украину. Он выразил обеспокоенность условиями проживания сотен тысяч жителей городов и сел вдоль линии соприкосновения после внезапной активизации боевых действий на востоке Украины с начала года.

Г-н Маурер отметил: «Сотни тысяч людей живут в условиях постоянной угрозы артиллерийских и автоматных обстрелов и взрыва мин. Для них значительно ограничен доступ к таким основным товарам и услугам, как продукты питания, вода или электроэнергия. В результате боевых действий неоднократно нарушалась работа Донецкой фильтровальной станции, от которой зависит водоснабжение десятков тысяч потребителей. Только на прошлой неделе она не работала в течение нескольких дней, и наши команды начали привозить воду, поставляя около 150 тыс литров в неделю». Г-н Маурер в очередной раз подчеркнул призыв МККК создать ряд «зон безопасности» для лучшей защиты критически важных объектов водо-, газо- и электроснабжения вдоль линии соприкосновения.

В дополнение к угрозе для гражданских лиц, вызванной активизацией боевых действий, и плохим условиям проживания многих людей, МККК обеспокоен значительным ограничением способности людей передвигаться по территории в связи со сложной ситуацией в пунктах пропуска. Г-н Маурер призвал принять «согласованные меры» для улучшения ситуации для гражданских лиц, которые пытаются пересечь линию соприкосновения и часто вынуждены на протяжении многих часов ждать своей очереди в жару и холод, подвергаясь опасности обстрелов и мин.

Во время своего визита г-н Маурер встретился с Президентом Украины Петром Порошенко и другими высокопоставленными представителями украинской власти. Он также встретился с местными представителями других районов Донецкой и Луганской областей.

Проведя ряд встреч в Киеве, Донецке и Луганске, господин Маурер повторил свой призыв к предоставлению делегатам МККК «систематического и беспрепятственного доступа» ко всем лицам, задержанным обеими сторонами в связи с конфликтом в Украине.

Кроме того, г-н Маурер высказался по вопросу лиц, пропавших без вести в связи с конфликтом. «Многие люди пропали без вести в результате конфликта на востоке Украины, но никто не знает их точное количество – возможно, их от 1000 до 2000. Поиск ответов на вопросы и поддержка семей таких лиц являются одними из наших приоритетных задач», – сказал он.

«Мы ведем с властью очень конструктивный диалог по этому вопросу, но мы не должны ослаблять усилия. Для решения этой проблемы ключевое значение будет иметь механизм обмена информацией о пропавших без вести лицах между сторонами», – добавил г-н Маурер.

МККК готов выступать в качестве нейтрального посредника между сторонами для решения конкретных гуманитарных проблем. Он принял на себя эту роль, чтобы оказать помощь в решении ряда вопросов, касающихся водоснабжения, содержания под стражей, или иных вопросов, которые вызывают озабоченность с самого начала конфликта на территории Украины.


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