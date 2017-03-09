В Славянском районе состоялся конкурс лучших женщин

6 марта, к Международному женскому дню в Сергиевском центре культуры и досуга состоялся районное культурно-художественное мероприятие и награждение участников конкурса «Женщина Славянщины». На мероприятие были приглашены многие почетные гости, имевшие возможность поздравить присутствующих женщин с наступающим праздником и вручить почетные грамоты лучшим работникам органа государственной власти и самоуправления. Для присутствующих был организован праздничный концерт с участием творческих коллективов.
Победителями конкурса «Женщина Славянщины» в своих номинациях признаны:
Оксана Луценко, главный специалист отдела культуры и туризма Славянской райгосадминистрации;
Светлана Косенко, управляющий делами Славянского районного совета;
Галина Терещенко, председатель Славянского районного союза организации работников образования и науки Украины;
Вера Медведева, заместитель начальника управления социальной защиты населения Славянской райгосадминистрации;
Елена Фисаки, методист 1 категории КУ «Славянский районный организационно-методический центр культуры»;
Лилия Луценко, директор коммунального учреждения «Славянская районная централизованная библиотечная система»;
Елена Миляновская, начальник отдела культуры и туризма Славянской райгосадминистрации.