Автобусы Славянск-Николаевка не выдержали плохих дорог

Из-за неудовлетворительного дорожного покрытия сегодня утром по маршруту Славянск - Николаевка не уехали сразу несколько автобусов.
Как пояснил Роман Падалка - директор частного предприятия "Пассажир", осуществляющей перевозки по данному маршруту, пока машины находятся на ремонте. Только за один день, 8 марта, несколько автобусов были повреждены на участке улицы Вокзальной (Свердлова) в Славянске.
- Это никоим образом не акция протеста. Сегодня графики будут несколько "растянуты", но уже в течение дня ситуация разрешится, - добавил Роман Падалка
Между тем, на остановках Николаевки продолжают оставаться люди. В утренние часы пик пассажирам не хватает места в автобусах, сегодня курсируют довольно редко.
До ТеБе