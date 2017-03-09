Автобусы Славянск-Николаевка не выдержали плохих дорог

Движение автобусов в направлении Славянск и Святогорск частично восстановлено

В Донецке прекращено движение автобусов по ряду пригородных маршрутов

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