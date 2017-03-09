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Автобусы Славянск-Николаевка не выдержали плохих дорог

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Общество / Разное
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Автобусы Славянск-Николаевка не выдержали плохих дорог

Из-за неудовлетворительного дорожного покрытия сегодня утром по маршруту Славянск - Николаевка не уехали сразу несколько автобусов.

Как пояснил Роман Падалка - директор частного предприятия "Пассажир", осуществляющей перевозки по данному маршруту, пока машины находятся на ремонте. Только за один день, 8 марта, несколько автобусов были повреждены на участке улицы Вокзальной (Свердлова) в Славянске.

- Это никоим образом не акция протеста. Сегодня графики будут несколько "растянуты", но уже в течение дня ситуация разрешится, - добавил Роман Падалка

Между тем, на остановках Николаевки продолжают оставаться люди. В утренние часы пик пассажирам не хватает места в автобусах, сегодня курсируют довольно редко.

До ТеБе


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