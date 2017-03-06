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В Краматорске осудили и поддержали блокаду

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Общество / Разное
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В Краматорске осудили и поддержали блокаду

Сегодня, 6 марта, на площади Краматорска прошла акция протеста против торговой блокады.

Жители Краматорска, народные депутаты Украины, работники предприятий выразили несогласие с блокадой дорожных путей с ОРДЛО, сообщает До ТеБе.

По словам директора Краматорского ферросплавного завода Максима Рисса, его предприятие из-за блокады за 18 дней простоя потеряло восемь миллионов долларов. Ведь основной компонент в изготовлении ферромарганца - это кокс, и теперь все его основные производители расположены на оккупированных территориях.

- Кокс мы вынуждены покупать за пределами Украины и покупать за валюту, что отражается на нашей конкурентоспособности. 80% продукции мы реализуеем на экспорт США, Европы, страны Азии, Турции, - рассказал Максим Рисс.

На акции протеста были и те, кто высказался в поддержку блокады. В частности, представители волонтерского движения «Краматорские пчелки».

Мы за блокаду, мы ее поддерживаем, потому что с агрессором нельзя торговать, нельзя с агрессором заигрывать. Блокаду начали наши защитники, а мы их поддерживаем уже три года, - прокомментировала ситуацию Ирина Сидоренко - координатор волонтерского движения «Краматорские пчелки».


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