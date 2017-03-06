В Краматорске осудили и поддержали блокаду

Сегодня, 6 марта, на площади Краматорска прошла акция протеста против торговой блокады.
Жители Краматорска, народные депутаты Украины, работники предприятий выразили несогласие с блокадой дорожных путей с ОРДЛО, сообщает До ТеБе.
По словам директора Краматорского ферросплавного завода Максима Рисса, его предприятие из-за блокады за 18 дней простоя потеряло восемь миллионов долларов. Ведь основной компонент в изготовлении ферромарганца - это кокс, и теперь все его основные производители расположены на оккупированных территориях.
- Кокс мы вынуждены покупать за пределами Украины и покупать за валюту, что отражается на нашей конкурентоспособности. 80% продукции мы реализуеем на экспорт США, Европы, страны Азии, Турции, - рассказал Максим Рисс.
На акции протеста были и те, кто высказался в поддержку блокады. В частности, представители волонтерского движения «Краматорские пчелки».
Мы за блокаду, мы ее поддерживаем, потому что с агрессором нельзя торговать, нельзя с агрессором заигрывать. Блокаду начали наши защитники, а мы их поддерживаем уже три года, - прокомментировала ситуацию Ирина Сидоренко - координатор волонтерского движения «Краматорские пчелки».