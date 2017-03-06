КПВВ «Новотроицкое» получит новую компьютерную технику

Во вторник, 7 марта, в 11-00 состоится официальная церемония передачи технической помощи для улучшения условий на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» в Донецкой области.
Агентство ООН по делам беженцев установило дополнительные модули с компьютерной техникой для осуществления документального контроля и оснастило рабочие места для сотрудников Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). Проект помощи Агентства также предусматривает размещение палаток с системой обогрева для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в зонах ожидания возле пунктов пересечения,
Бюджет программы технической помощи Агентства ООН по делам беженцев составляет 3,5 млн. гривен и, кроме КПВВ «Новотроицкое», покроет «Марьинку» и «Майорск». Техническое оснащение для пунктов пропуска, которое финансируется в рамках гуманитарной помощи ЕС и других международных доноров, поможет увеличить пропускную способность пунктов пропуска на востоке Украины и сократить время ожидания людей в очереди.