КПВВ «Новотроицкое» получит новую компьютерную технику

На КПВВ в Донецкой области развернули пункты обогрева

Пограничники на КПВВ Марьинка задержали мужчину с 1,2 миллиона российских рублей

В Майорске начал свою работу КПВВ

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