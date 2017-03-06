В Донецкой области женщины-полицейские соревновались в стрельбе

На полигоне в Никольском районе прошел финал чемпионата по тактико-полевому многоборью среди женщин-полицейских, сообщают До ТеБе.
Финал соревнований посвятили Международному женскому дню. Чтобы принять участие в заключительном этапе чемпионата, полицейские проходили отборочные туры соревнований в своих подразделениях.
Соревновались женщины в стрельбе из пистолета и автомата, проходили марш-бросок и демонстрировали навыки по тактической медицине.
По словам начальника тренингового центра ГУ ЧП в Донецкой области Алексея Богданова, нередки случаи, когда женщины более точно стреляют по мишеням, чем мужчины, ведь они более хладнокровные.