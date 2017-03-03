В ДНР вскоре отключат МТС



По информации от источника в "министерстве" связи самопровозглашенной ДНР, вскоре в "республике" вслед за Lifecell прекратит свою работу и мобильный оператор МТС (Vodafone).



В связи с тем, что оборудование, которое находится на балансе компании Vodafone на неконтролируемой территории выходит из строя, а его ремонт не производится.



Известно, что в ближайшее время в ДНР зайдет российский инвестор с мобильной связью из России. Как будет называться новый мобильный оператор на неконтролируемой территории Донбасса пока неизвестно, однако сейчас многим советуют приобрести стартовые пакеты местного мобильного оператора "Феникс", чтобы в дальнейшем не остаться без какой-либо связи.



Напомним, что мобильный оператор "Феникс", работает на оборудовании компании "Киевстар". Стоимость стартового пакета составляет 120 рублей.