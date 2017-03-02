В ДНР частично восстановили телефонную связь

После отключения стационарной телефонной связи в самопровозглашенной ДНР, связистам «республики» удалось восстановить осуществления звонков в экстренные службы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «министерства» связи.
«Возможность осуществлять звонки со всех номеров локально внутри Республики, включая МТС, на номера экстренных служб 101, 102, 103 и 104 восстановлена», — заявили в «минсвязи».
Напомним, что вчера, предприятие «Укртелеком» отключило стационарную телефонную связь и доступ в Интернет на территории самопровозглашенной ДНР. В связи с этим, осуществлять звонки было невозможно. Также сообщалось, что в некоторых районах возникали проблемы с мобильной связью. Также стоит отметить, что мобильный оператор Lifecell, официально прекратил свою деятельность на территории ДНР.