В Великоновоселковском районе состоялся семейный праздник

С определенного возраста незаурядной ценностью для человека становится семья, ради единства и благополучия, которой он живет и работает.
Значение семьи неоценимо. От семейного очага, материнства, детства, отцовства решающей степени зависит не только личное благополучие отдельного человека, но и жизненная мощь народа Украины.
Ведь духовно - нравственное здоровье человека, это важнейший залог процветания нации. Недаром гласит народная мудрость: «С семьи идет жизнь человека».
26 февраля в рамках проекта МОМ «Поддержка стабилизации общин, подвергшихся последствиям конфликта в Донбассе», при поддержке правительства Японии инициативная группа граждан провели семейный праздник «Ты без меня - не ты, я без тебя - не я», для семей проживающих на территории района.
Главная цель мероприятия - сплочение всех присутствующих, содействие пониманию того, что семья - это уникальная среда, в котором каждый человек находит защиту, поддержку, возможности для творческого развития и самореализации.
Дети с родителями с удовольствием принимали участие во всех предложенных организаторами (Славгородская А.В., Винова И.Б.) конкурсах и играх.
Участники мероприятия получили памятные призы и подарки.