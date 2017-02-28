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На Донбасс Арене включили освещение

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Общество / Разное
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На Донбасс Арене включили освещение

Сегодня вечером на Донбасс Арене было включено освещение, на многих этажах горит свет.
На Донбасс Арене включили освещение

Также есть информация, что в здании Донбасс Арены проходит санитарный день.

Напомним, что сегодня гуманитарный штаб Рината Ахметова «Поможем», заблокировали вооруженные люди, в связи с чем, выдача гуманитарной помощи было приостановлено.

Также по новым «законам» самопровозглашенной ДНР, все предприятия, которые работают в украинской юрисдикции, должны быть зарегистрированы в ДНР, иначе предприятие будет «национализировано».


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