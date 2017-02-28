В Славянске попрощались с погибшим воином Романом Напрягло

В жилом доме в Славянске работало подпольное казино

В Константиновке попрощались с погибшим в АТО бойцом

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