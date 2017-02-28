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В Славянске попрощались с погибшим воином Романом Напрягло

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Общество / Разное
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В Славянске попрощались с погибшим воином Романом Напрягло

27 февраля в Славянске на Соборной площади попрощались с Романом Напрягло, который погиб 26 февраля 2017 года во время защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Роману было всего 20 лет. Вражеская пуля снайпера оборвала его жизнь, во время боевого дежурства под поселком городского типа Талаковка.

Роман родился 14 февраля 1997 в городе Славянске. В 2012 году окончил общеобразовательную школу № 7. В том же году поступил в Славянский колледж Национального авиационного университета. Учился по специальности «Конструирование, изготовление и техническое обслуживание изделий электронной техники».

Роман был патриотом, активным молодым человеком, занимался волонтерством. Всегда имел активную жизненную позицию. После окончания в 2016 году колледжа добровольно ушел защищать Украину.

С июля 2016 года служил на контрактной службе радиотелеграфистом взвода связи роты морской пехоты Военно-морских сил Украины, военная часть А2802.

Сегодня на площади Славянска проститься с погибшим героем собрались родные и близкие, друзья и собратья, общественность, жители города, представители местной власти. Заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз также проводил погибшего героя в последний путь и выразил свои соболезнования семье и близким.

«Сегодня мы провожаем в последний путь еще совсем мальчика. Две недели назад Роману исполнилось 20 лет. Война отнимает у нас лучших. Роман пошел защищать Родину - и отдал самое дорогое - свою жизнь. Мы никогда не сможем отдать ему должное. Никогда не сможем ему вполне отблагодарить. Спасибо, Роман. Ты умер за всех нас, за Родину. Вечная память», - сказал Игорь Стокоз.
В Славянске попрощались с погибшим воином Романом Напрягло
В Славянске попрощались с погибшим воином Романом Напрягло


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