Лента новостей

21:11
Плазменная сварка и ее преимущества
20:24
Надежда Савченко прибыла в макеевскую исправительную колонию
16:52
Надежда Савченко приехала в ДНР
16:36
В Украине Индекс борща за год вырос вдвое
14:04
Рассматривать кандидатов в почетные граждане Славянска будет специальная комиссия
13:56
Гройсман допустил восстановление Налоговой милиции
13:51
Накопительные бойлера
13:47
Как создается сайт?
11:51
Председателю Центрального республиканского банка ДНР грозит 15 лет
11:35
В Донецке сокращена подача воды
11:15
Насалик сказал, почему в Украине нет запаса угля на ТЭС
11:10
С начала года экспортеры Донетчины получили свыше 100 сертификатов EUR.1 в страны ЕС
11:07
В Мариуполе увековечили память погибшего полицейского
11:01
"Шахтер" покидает Лигу Европы
10:52
Украинцев через суд заставляют возвращать субсидии
10:45
НБУ одобрил ликвидацию Платинум Банка
10:43
Депутаты Константиновки не дали добро солнечной энергетике
10:38
Авдеевка снова без воды
10:34
Надежное оформление документов в компании dokymenty.in.ua
23:14
Народный депутат Сергей Тригубенко торгует с сепаратистами и скрывает в декларации свои доходы
20:51
На Донетчине будут стимулировать развитие гражданского общества
18:41
Повысить доходность бизнеса с помощью бесплатного Wi-Fi
17:23
Профессиональная посуда для кафе
16:41
Коммунальщики Бахмута задолжали почти полтора миллиона за электроэнергию
16:12
В 2017 году детей-сирот Донетчины планируют обеспечить жильем
11:45
Трудовые отношения в январе 2017 года в Донецкой области оформили почти 1000 граждан
11:32
Почему востребована услуга доставки цветов
11:01
Донецкая фильтровальная станция подверглась обстрелу
10:48
Чистый убыток Украины от дружбы с ЕС в 2016 составил 520 млн долл.
10:35
В Мариуполе открылся единственный в Донецкой области кинологический центр
10:29
Кабмин будет менять цены на газ каждые полгода
00:22
Какие неисправности могут произойти в работе холодильника
00:00
Шедевр. Вышивка из ленты
23:14
Жители Новогродовки, Покровска и Красногоровки получили помощь от Латвии
22:27
Проявление сахарного диабета у детей
22:24
Павел Жебривский: «Сегодня в Донецкой области власть впервые отделена от бизнеса»
21:08
В ДонОГА состоялась встреча с представителями Датского совета по беженцам в Украине
21:04
Госслужащих и предпринимателей Донецкой области будут обучать в Европе
20:54
Особенности выбора телевизора
19:45
Мироновская ТЭС остановилась. Энергетики срочно восстанавливают ее работу
18:22
Главная часть интерьера – шторы
17:54
В Украине 3 года подряд падает машиностроение, - эксперт
17:50
РФ будет поставлять кокс напрямую в Донбасс
16:54
Латвия предоставила Донецкой области почти 20 тонн гуманитарной помощи
16:49
Угля на Славянской ТЭС хватит еще на полтора месяца
Все новости

Архив публикаций

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

Рассматривать кандидатов в почетные граждане Славянска будет специальная комиссия

0
92
Общество / Разное
0
Рассматривать кандидатов в почетные граждане Славянска будет специальная комиссия

Отныне в Славянске комиссия из семи человек, в которую вошли местные депутаты и общественные активисты, будут рассматривать кандидатуры на присвоение звания "Почетного гражданина".

Такое решение приняли депутаты Славянского городского совета на очередном пленарном заседании.

- Комиссию образовано с целью чествования личностей, которые внесли весомый вклад в социальное, экономическое и культурное развитие города Славянска, в знак большого уважения к их общественной или благотворительной деятельности и обеспечения гласности, прозрачности и беспристрастности рассмотрения Представлений по кандидатурам на присвоение звания "Почетный гражданин города Славянска", - говорится в решении.

В частности, рассматривать кандидатуры тех, кто может стать следующим Почетным гражданином города, будет решать пятеро депутатов от разных фракций (Дмитрий Кочуков, Алексей Яковленко, Наталья Щудро, Сергей Пустовит, Петр Власовец), а также общественные активисты Марина Данилова и Михаил Нечипоренко.

Окончательное же решение, как и раньше, будет за депутатами городского совета.

Вопрос о лишении статуса почетного гражданина Славянска Иосифа Кобзона до сих пор остается не решенным.

До ТеБе


Похожие публикации

29-09-2016
В Дружковке переименовали улицу Московскую
26-05-2016
В Славянске состоялась сессия городского совета
5-05-2016
Депутаты горсовета Славянска требуют освободить экс-мэра города
10-09-2015
Жители Славянска жалуются на постоянное отключение воды
26-09-2014
30 миллионов выделено на восстановление инфраструктуры Славянска и Славянского района
24-04-2012
ЦИК утвердила порядок жеребьевки по кандидатурам в окружные избиркомы

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх