Рассматривать кандидатов в почетные граждане Славянска будет специальная комиссия

Отныне в Славянске комиссия из семи человек, в которую вошли местные депутаты и общественные активисты, будут рассматривать кандидатуры на присвоение звания "Почетного гражданина".
Такое решение приняли депутаты Славянского городского совета на очередном пленарном заседании.
- Комиссию образовано с целью чествования личностей, которые внесли весомый вклад в социальное, экономическое и культурное развитие города Славянска, в знак большого уважения к их общественной или благотворительной деятельности и обеспечения гласности, прозрачности и беспристрастности рассмотрения Представлений по кандидатурам на присвоение звания "Почетный гражданин города Славянска", - говорится в решении.
В частности, рассматривать кандидатуры тех, кто может стать следующим Почетным гражданином города, будет решать пятеро депутатов от разных фракций (Дмитрий Кочуков, Алексей Яковленко, Наталья Щудро, Сергей Пустовит, Петр Власовец), а также общественные активисты Марина Данилова и Михаил Нечипоренко.
Окончательное же решение, как и раньше, будет за депутатами городского совета.
Вопрос о лишении статуса почетного гражданина Славянска Иосифа Кобзона до сих пор остается не решенным.
До ТеБе