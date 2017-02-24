Рассматривать кандидатов в почетные граждане Славянска будет специальная комиссия

ЦИК утвердила порядок жеребьевки по кандидатурам в окружные избиркомы

30 миллионов выделено на восстановление инфраструктуры Славянска и Славянского района

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