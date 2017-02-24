В Мариуполе увековечили память погибшего полицейского

В Мариуполе торжественно открыли памятный знак сотруднику спецподразделения полиции «Сокол» Виталию Мандрику.
Боец АТО погиб при задержании группы диверсантов.
- Двадцать третьего февраля 2015 года сотрудники спецподразделения «Сокол» остановили подозрительный автомобиль. Начали осмотр машины, люди с автомобиля были блокированы. Прозвучали выстрелы. Виталий Мандрик погиб на месте. Прекрасный был парень. Это один из тех сотрудников, которые погибли, защищая свою страну, свой город, своих граждан, - отметил начальник главного управления национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
На момент гибели Виталию было 27 лет. У него остался маленький ребенок.
До ТеБе