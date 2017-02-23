В 2017 году детей-сирот Донетчины планируют обеспечить жильем

Обеспечение прав детей - задача власти на всех уровнях

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В Бахмуте проверили условия проживания приемных детей и детей-сирот

Служба по делам детей проверила условия проживания детей в приемных семьях Доброполья

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