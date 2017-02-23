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В 2017 году детей-сирот Донетчины планируют обеспечить жильем

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Общество / Разное
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В 2017 году детей-сирот Донетчины планируют обеспечить жильем

Для 85 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в этом году планируется закупить жилые помещения.

Средства на реализацию этого проекта должны выделить из областного и местных бюджетов.

- На сегодняшний день из областного бюджета на реализацию этого проекта запланировано 12 млн. 786 тыс. Грн. Из бюджетов городов и районов - 13 млн. 310 тыс. Сейчас подтверждено решениями сессий городских и районных советов выделение 8 млн. 807 тыс. Гривен, - рассказала на коллегии Донецкой ОГА начальник областной службы по делам детей Наталья Тимофеева.

Не подтверждено, по словам начальника службы по делам детей, выделение средств в Краматорске, Покровске, Селидово, Авдеевке, Славянске, Угледаре, Торецке, Лиманской ОТГ, а также в Добропольском, Красноармейском, Ясиноватском и Бахмутском районах.

Поэтому, чтобы запланированный проект успели успешно реализовать до 1 июня 2017 года, города и районы, которые не успели выделить средства, имеют поторопиться с решениями о финансировании.

До ТеБе


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