В Мариуполе открылся единственный в Донецкой области кинологический центр

Особенность центра - в специальной подготовке служебных собак, которых тренируют для работы в зоне боевых действий и учат спасать людей, несмотря на взрывы.
Кинологический центр Национальной полиции возвели на месте аварийной застройки в Приморском районе Мариуполя. Для его строительства были проведены масштабные работы по отводу грунтовых вод, вывезено 500 тонн почвы, залито 300 тонн бетона.
Жить четвероногий «спецназ» будет в вольерах с теплым полом и деревянными будками со съемным крышей. Кроме того, для животных оборудовали полосу препятствий для тренировок.
Важность нового кинологического центра отметил глава Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин. По его словам, собаки - незаменимые помощники в выявлении оружия, боеприпасов и наркотических веществ.
- Собак пока не заменила ни техника. Мы находимся на войне, где большое количество оружия и боеприпасов находится в незаконном обороте и не дает нам времени расслабиться. Только с помощью четвероногих друзей мы можем противостоять беде, которая пришла в Украину, - отметил Вячеслав Аброськин.
Сейчас в центре находятся десять собак, однако рассчитан он для двадцати четырех животных.
До ТеБе