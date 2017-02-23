Лента новостей

16:41
Коммунальщики Бахмута задолжали почти полтора миллиона за электроэнергию
16:12
В 2017 году детей-сирот Донетчины планируют обеспечить жильем
11:45
Трудовые отношения в январе 2017 года в Донецкой области оформили почти 1000 граждан
11:32
Почему востребована услуга доставки цветов
11:01
Донецкая фильтровальная станция подверглась обстрелу
10:48
Чистый убыток Украины от дружбы с ЕС в 2016 составил 520 млн долл.
10:35
В Мариуполе открылся единственный в Донецкой области кинологический центр
10:29
Кабмин будет менять цены на газ каждые полгода
00:22
Какие неисправности могут произойти в работе холодильника
00:00
Шедевр. Вышивка из ленты
23:14
Жители Новогродовки, Покровска и Красногоровки получили помощь от Латвии
22:27
Проявление сахарного диабета у детей
22:24
Павел Жебривский: «Сегодня в Донецкой области власть впервые отделена от бизнеса»
21:08
В ДонОГА состоялась встреча с представителями Датского совета по беженцам в Украине
21:04
Госслужащих и предпринимателей Донецкой области будут обучать в Европе
20:54
Особенности выбора телевизора
19:45
Мироновская ТЭС остановилась. Энергетики срочно восстанавливают ее работу
18:22
Главная часть интерьера – шторы
17:54
В Украине 3 года подряд падает машиностроение, - эксперт
17:50
РФ будет поставлять кокс напрямую в Донбасс
16:54
Латвия предоставила Донецкой области почти 20 тонн гуманитарной помощи
16:49
Угля на Славянской ТЭС хватит еще на полтора месяца
16:41
Для жителей Курахово есть угроза остаться без тепла
16:39
Письменный перевод - гарантия качества, профессионализма и быстрого выполнения заказов
16:22
С 1 марта 2017 года НКРЭКУ вводит новые тарифы на электроэнергию для населения
16:18
На 40% увеличилось количество выявленных нарушений таможенных правил на Донецкой таможне
21:38
ОБСЕ: Донбасс - главная нестабильность в Европе
21:25
Пять незаменимых аксессуаров для туриста
17:48
В Покровском районе студентам рассказали о ходе Революции Достоинства
17:21
Ночная серенада: как избавиться от храпа
17:03
МГБ ДНР задержало директора донецкого коледжа за шпионаж
16:48
Славянск получит 200 млн. на развитие инфраструктуры
16:40
Для кого выгодно покупать мебель в интернете, и какие плюсы такой покупки
16:18
Выпускники Белицкого профлицея стали сотрудниками ДТЭК
15:37
В Донецкой области правоохранители изъяли контрафактный алкоголь на 1 млн грн
15:27
Порошенко призвал усилить санкции против России
15:18
Парфюм: простые хитрости непростого выбора
14:12
Донецкую фильтровальную станцию удалось запустить
14:03
В Авдеевке продолжают ликвидировать последствия обстрелов
13:47
С чем носить длинные юбки
11:59
Часовярский городской совет нарушил процедуру закупки продуктов в детский сад
11:44
Что экономичнее: колонка или бойлер
11:37
В Славянске из-за мусора разыскивают подпольные керамические цеха
10:41
Донетчина: результатом проверок проведения наличных расчетов является дополнительное поступление в бюджет свыше 50 тыс. гривен
10:28
В Украине повысили субсидии ЖКХ
Все новости

Архив публикаций

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

В Мариуполе открылся единственный в Донецкой области кинологический центр

0
162
Общество / Разное
0
В Мариуполе открылся единственный в Донецкой области кинологический центр

Особенность центра - в специальной подготовке служебных собак, которых тренируют для работы в зоне боевых действий и учат спасать людей, несмотря на взрывы.

Кинологический центр Национальной полиции возвели на месте аварийной застройки в Приморском районе Мариуполя. Для его строительства были проведены масштабные работы по отводу грунтовых вод, вывезено 500 тонн почвы, залито 300 тонн бетона.

Жить четвероногий «спецназ» будет в вольерах с теплым полом и деревянными будками со съемным крышей. Кроме того, для животных оборудовали полосу препятствий для тренировок.

Важность нового кинологического центра отметил глава Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин. По его словам, собаки - незаменимые помощники в выявлении оружия, боеприпасов и наркотических веществ.

- Собак пока не заменила ни техника. Мы находимся на войне, где большое количество оружия и боеприпасов находится в незаконном обороте и не дает нам времени расслабиться. Только с помощью четвероногих друзей мы можем противостоять беде, которая пришла в Украину, - отметил Вячеслав Аброськин.

Сейчас в центре находятся десять собак, однако рассчитан он для двадцати четырех животных.

До ТеБе


Похожие публикации

13-01-2017
В Мариуполе строят кинологический центр полиции
7-07-2016
В прифронтовой Торецк направили спецгруппу полиции
23-05-2016
С начала боевых действий в Донецкой области погибли 50 детей
24-02-2016
В Донецкой области обнаружили схрон боеприпасов
2-02-2016
Подполковник полиции Донецкой области обвиняется в незаконном хранении оружия
8-11-2015
Начальником Национальной полиции Донецкой области назначен Вячеслав Аброськин

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх