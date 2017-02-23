В Мариуполе открылся единственный в Донецкой области кинологический центр

С начала боевых действий в Донецкой области погибли 50 детей

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