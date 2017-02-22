Жители Новогродовки, Покровска и Красногоровки получили помощь от Латвии

Латвия предоставила Донецкой области почти 20 тонн гуманитарной помощи

Мариупольский порт отправил в Авдеевку гуманитарную помощь

Губернатор Донецкой области встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Бельгии в Украине

В ООН намерены предоставить переселенцам из Донбасса помощь на $1,6 млн

В Донецкую область передали еще пять тонн гуманитарной помощи

В Украине вырастет помощь малообеспеченным семьям и семьям с детьми на 30%