Жители Новогродовки, Покровска и Красногоровки получили помощь от Латвии

Сегодня делегация Латвийской Республики во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в Украине Юрисом Пойкансом вручили Украине гуманитарную помощь, которая состоит из теплых вещей, детской одежды, постельного белья, предметов гигиены, одеял, детских игрушек и канцтоваров.
Подразделениями Национальной гвардии Украины состоялась доставка груза в детские дома Новогродовки и Покровска, другая часть поступила в Красногоровку и будет роздана переселенцам и малообеспеченным семьям.