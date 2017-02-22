Латвия предоставила Донецкой области почти 20 тонн гуманитарной помощи

В Донецкую область передали еще пять тонн гуманитарной помощи

Поляки отправили гуманитарный груз для беженцев из Донбасса

ЕС выделит дополнительно 20 млн евро на помощь пострадавшим от конфликта на Донбассе

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