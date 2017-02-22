Латвия предоставила Донецкой области почти 20 тонн гуманитарной помощи

Три грузовика с гуманитарной помощью от Республики Латвия сегодня из Краматорска отправились в Покровск, Красногоровку и Новогродовку.
Помощь, по словам чрезвычайного и полномочного посла Латвии Юриса Пойканса, собирали рядовые латыши и военные.
- Груз делится на две части, - добавил главный военный капеллан Вооруженных Сил Латвии Елмарс Плявиньш. - В одной - подарки для детей, чьи родители погибли во время войны на Донбассе, в другой - теплые вещи, обувь, одеяла и матрасы.
Распределяться гуманитарная помощь, как рассказал "ДоТеБе" заместитель командира по работе с личным составом части 3035 Национальной гвардии Украины Олег Фомин, будет по предварительно составленным спискам. Военнослужащие собрали информацию о потребностях наиболее поcтрадавших от конфликта жителей Покровска, Красногоровки и Новогродовки, чтобы обеспечить людей самым необходимым.
- Суть этой помощи - даже не в обеспечении, а в отношении европейских государств в Украину, - отметил председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский.
По информации руководства Нацгвардии, похожую помощь, весом 23 тонны, Республика Латвия предоставляла в ноябре прошлого года. Очередной гуманитарный груз для Донетчины ожидают примерно через два месяца.