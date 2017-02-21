В Покровском районе студентам рассказали о ходе Революции Достоинства

20 февраля в Покровской центральной районной библиотеке проведен час-реквием «Голос Небесной Сотни», в которой приняли участие заместитель председателя Красноармейской райгосадминистрации Татьяна Радченко, заместитель председателя Покровского районного совета Надежда Масло, студенты Красноармейского педагогического училища.
В ходе мероприятия вспомнили хронологию событий революции достоинства, почтили зажженными свечами и минутой молчания память Героев Небесной Сотни и всех украинских воинов, которые участвуют в войне на Востоке Украины. Также студенческая молодежь посмотрела документальный фильм «Зима, что нас изменила».