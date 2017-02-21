В Славянске из-за мусора разыскивают подпольные керамические цеха

Из-за блокирования дорог активистами "ДНР" в Донецке не вывозят мусор

Экологическую инспекцию Донецкой области не пустили на полигон отходов в Славянске

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