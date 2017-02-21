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В Славянске из-за мусора разыскивают подпольные керамические цеха

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Общество / Разное
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В Славянске из-за мусора разыскивают подпольные керамические цеха

Жители Славянска обеспокоены появлением стихийных свалок, которые создают местные "предприниматели".

Как рассказал сегодня, 21 февраля, во время аппаратного совещания директор КП «АТП 052814» Константин Водопьянов, посадки в частных секторах города уже заполонили кучи отходов керамического производства.

- Обращаемся к жителям города и полиции - нужна ваша помощь в выявлении так называемых подпольных цехов, - сказал Константин Водопьянов. - Свой мусор мы вывозим в Краматорск, наш полигон закрыт, а в посадках продолжают появляться отходы цехов.

В частности, как отметил директор КП «АТП 052814" от мусора страдают жители микрорайонов Северный и Целинный.

К вопросу пообещали включить и городскую инспекцию по благоустройству.

Напомним, городской полигон по сбору ТБО в Славянске был закрыт в начале 2017 года в связи с истечением срока его эксплуатации. Сейчас мусор вывозят в Краматорск.

До ТеБе


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