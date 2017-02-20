В Краматорске почтили Героев Небесной Сотни

В стелу Героям Небесной сотни в Ровно въехал автомобиль

В Мариуполе прошел митинг-реквием в честь Героев Небесной Сотни

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