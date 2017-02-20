В Краматорске почтили Героев Небесной Сотни

Жители Краматорска, студенты, общественные активисты и городские власти почтили память участников революции Достоинства, которые два года назад отдали свои жизни в борьбе за лучшее будущее Украины, сообщает До ТеБе
Сегодня, 20 февраля, молодежь Краматорска объединилась в живую цепь, держа в руках флаг Украины с фотографиями Героев Небесной Сотни.
Участники митинга вместе помолились и поблагодарили родителям погибших. Среди тех, чьи жизни прервали коварные выстрелы на Майдане, были и двое жителей Краматорска - Сергей Бондарев и Иван Пантелеев.
Напоследок все желающие смогли возложить цветы в память о Героях Небесной Сотни.