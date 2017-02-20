Лента новостей

21:20
Реставрация декоративных элементов фасада
20:20
В Бахмуте почтили память Героев Небесной Сотни
20:14
Депутат Европарламента призвал искать компромисс по торговой блокаде
18:22
В Краматорске почтили Героев Небесной Сотни
16:59
В ДНР пока не начался отвод вооружения
16:50
Фильтровальную станцию запустят 21 февраля
16:39
ЕС раскритиковал признание Россией документов ЛДНР
16:32
В Мариуполе прошел митинг-реквием в честь Героев Небесной Сотни
16:14
Узнай, как заварить чай в природных условиях
15:29
На Донетчине свыше 1700 загрязняющих окружающую среду предприятий платят эко-налог
14:04
Энергетики восстановили энергоснабжение Авдеевки
12:20
В Иллиновской опорной школе провели проверку состояния работ
12:03
В Донецкой области обезвредили почти 150 взрывоопасных предметов
11:52
Какие преимущества и недостатки индивидуального предпринимательства
11:29
Поддержка МСБ - стратегия уничтожения?
11:24
Распродажа доллара на межбанке, скорый конец банковской тайны - итоги прошедшей деловой недели
11:20
Порошенко: Евромайдан сорвал планы РФ по Украине
22:12
Энергетики продолжают попытки восстановления энергоснабжения Авдеевки
06:43
Как провести дезинфицирование колодца
06:13
Жители Авдеевки, Донецкая фильтровальная станция и Авдеевский коксохим снова без света
06:09
Кроссовки Nike AIR MAX 95
12:34
Работа в нормандском формате должна быть продолжена - Меркель
12:31
Вашингтон: Россия должна ответить из-за Украины
11:28
В центре Донецка проходит массовый митинг
23:21
В Луганской области материальную помощь ветеранам войны увеличат с 500 до 1,5 тыс. грн
23:02
Высаживаем цветочный сад непрерывного цветения
22:09
Молодежь Александровщины приняла участие в пресс - диалоге «Афганистан - осколки памяти»
21:58
Украинские военные отвели вооружение на Донбассе
21:51
Где можно использовать паллетные стеллажи
20:37
Порошенко в Мюнхене: Путин ненавидит Украину
20:32
Товары для дома: выбираем подходящий сервиз для подачи чая
19:59
Порошенко рассказал госсекретарю США о Донбассе
15:56
Блокадники хотят закрыть последний путь для угля
15:34
Завтра в Донецке ограничат движение на двух улицах
15:01
Суд арестовал столичный ТРЦ Караван
13:14
Авдеевский коксохим модернизирует производственные мощности
12:52
За покушение на убийство полицейского, жителю Краматорска грозит до 10 лет
12:22
Полиция не будет штурмовать участников блокады
12:18
Захарченко и Плотницкий встретятся с Александром Хугом
12:02
Днепровский меткомбинат на грани остановки
11:57
В поезде Мариуполь-Львов застрелился военный
11:19
В январе в распоряжение общин Донетчины поступило на 200 миллионов гривен больше, чем в прошлом году
02:12
Ясиноватую обстреляли из артиллерии
01:57
В Торецке школьникам рассказали об истории родного города
01:34
Английский язык, как шаг в новую жизнь
Все новости

Архив публикаций

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

В Мариуполе прошел митинг-реквием в честь Героев Небесной Сотни

0
365
Общество / Разное
-1
В Мариуполе прошел митинг-реквием в честь Героев Небесной Сотни

Сегодня, 20 февраля, жители Мариуполя собрались возле памятника Тарасу Шевченко, чтобы почтить погибших на Майдане, сообщает До ТеБе.

Память участников евромайдана участники акции почтили минутой молчания. Также творческий коллектив ДК "Молодежный" спел песню "Хочу жить без войны". В завершение акции собравшиеся возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

Также сегодня в 17.00 в ДК "Молодежный" жители Мариуполя смогут посмотреть фильма "Небесная сотня" из цикла "Зима, которая нас изменила".

Напомним, согласно указу Президента Украины 20 февраля отмечается День памяти Героии небесной сотни.


Похожие публикации

15-02-2017
В Краматорске почтили воинов – интернационалистов
5-01-2017
В Дружковке возложили цветы к памятному знаку воинам-афганцам
10-03-2016
В Донецке почтили память Тараса Шевченко
19-02-2016
В Краматорске открыли Доску памяти Героев Небесной Сотни
15-02-2016
В Бахмуте почтили память жертв обстрела города
15-06-2014
К посольству Украины в Москве несут цветы в память о погибших военных

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх