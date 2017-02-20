В Мариуполе прошел митинг-реквием в честь Героев Небесной Сотни

Сегодня, 20 февраля, жители Мариуполя собрались возле памятника Тарасу Шевченко, чтобы почтить погибших на Майдане, сообщает До ТеБе.
Память участников евромайдана участники акции почтили минутой молчания. Также творческий коллектив ДК "Молодежный" спел песню "Хочу жить без войны". В завершение акции собравшиеся возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко.
Также сегодня в 17.00 в ДК "Молодежный" жители Мариуполя смогут посмотреть фильма "Небесная сотня" из цикла "Зима, которая нас изменила".
Напомним, согласно указу Президента Украины 20 февраля отмечается День памяти Героии небесной сотни.